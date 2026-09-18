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दिल्ली क्राइम: पुलिस ने 12 करोड़ की हेरोइन जब्त की, गैंगस्टर का सहयोगी गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गुजरात पुलिस की वडोदरा शहर अपराध शाखा के साथ मिलकर एक संयुक्त अभियान में 12 करोड़ रुपये की 2 किलोग्राम पाकिस्तानी हेरोइन जब्त की है। इस कार्रवाई में गैंगस्टर रोहित गोदारा के प्रमुख सहयोगी महेंद्र डेलना द्वारा संचालित एक बड़े नार्को-वसूली गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। गिरोह के एक प्रमुख सदस्य कुलदीप स्वामी (31 वर्ष, चुरू, राजस्थान) को गिरफ्तार किया गया है।
कुलदीप स्वामी वडोदरा में दर्ज 10 करोड़ रुपये के एक हाई-प्रोफाइल वसूली मामले में वांछित था। वडोदरा अपराध शाखा से मिली खुफिया जानकारी के बाद यह संयुक्त अभियान शुरू किया गया। 12 सितंबर, 2026 को शाम लगभग 5:30 बजे, टीम ने कुलदीप स्वामी को चांदनी चौक, दिल्ली में बीकानेर स्वीट्स के पास पकड़ा। उसकी तलाशी में हवाला सत्यापन के लिए इस्तेमाल किया गया एक नोट और एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी की चाबियां मिलीं। पूछताछ में उसने बताया कि नशीले पदार्थ की खेप उसकी गाड़ी में नजफगढ़, दिल्ली के जय विहार में छिपाई गई थी। टीम ने तुरंत जय विहार में छापा मारा और गाड़ी की तलाशी ली। गाड़ी की डिकी में गुप्त कैविटी से लगभग 2 किलोग्राम पाकिस्तानी मूल की उच्च गुणवत्ता वाली हेरोइन के चार पैकेट बरामद किए गए। इसके बाद 13 सितंबर, 2026 को एनडीपीएस अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी संख्या 212/2026 दर्ज की गई।
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