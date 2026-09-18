दिल्ली में सड़क हादसा: कापसहेड़ा में डीटीसी बस ने बच्चे को कुचला, मौके पर दम तोड़ा
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Fri, 18 Sep 2026 08:15 AM IST
सार
दिल्ली में एक सड़क हादसे की जानकारी सामने आई है। जहां कापसहेड़ा में डीटीसी बस की चपेट में एक बच्चा आ गया। बस से कुचलकर बच्चे की मौत हो गई है।
विज्ञापन
विस्तार
दिल्ली परिवहन निगम की एक बस ने कापसहेड़ा इलाके में एक बच्चे को कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। यह दुखद घटना कापसहेड़ा क्षेत्र में हुई। बस दिल्ली परिवहन निगम के सेक्टर 22 द्वारका डिपो की बताई जा रही है।
विज्ञापन