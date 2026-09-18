दिल्ली में सड़क हादसा: कापसहेड़ा में डीटीसी बस ने बच्चे को कुचला, मौके पर दम तोड़ा

दिल्ली परिवहन निगम की एक बस ने कापसहेड़ा इलाके में एक बच्चे को कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। यह दुखद घटना कापसहेड़ा क्षेत्र में हुई। बस दिल्ली परिवहन निगम के सेक्टर 22 द्वारका डिपो की बताई जा रही है।

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