{"_id":"6ab6ae2159ba13e7240e3786","slug":"video-conclusion-of-the-10-day-ganpati-festival-devotees-bid-farewell-to-bappa-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"10 दिन के गणपति महोत्सव का समापन, श्रद्धालुओं ने दी बप्पा को विदाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

10 दिनों तक आस्था, भक्ति और उत्सव के रंग में डूबे रहने के बाद गणपति महोत्सव का अंत हो गया है। श्रद्धालु गणपति बप्पा मोरया और अगले वर्ष तू जल्दी आ के जयघोष के साथ भगवान गणेश को विदाई देते दिखे। शुक्रवार को पूर्वी दिल्ली के कई धार्मिक संगठनों, आरडब्ल्यूए और गणेश सेवा मंडलों की ओर से भव्य विसर्जन यात्राएं निकाली गई। इसके लिए प्रशासन की ओर से निर्धारित स्थानों पर विसर्जन कुंड भी तैयार किए गए, जहां पर्यावरण अनुकूल तरीके से प्रतिमाओं का विसर्जन कराया जाएगा।

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