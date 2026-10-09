Hindi News
›
Video
›
Delhi
›
Delhi Police takes a firm stand on CJP's protest; permission denied, action to be taken if a crowd gathers.
{"_id":"6ac8b38fbfa242592a032ac8","slug":"delhi-police-takes-a-firm-stand-on-cjp-s-protest-permission-denied-action-to-be-taken-if-a-crowd-gathers-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"CJP के प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस सख्त, अनुमति नहीं मिली, भीड़ जुटाने पर एक्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
CJP के प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस सख्त, अनुमति नहीं मिली, भीड़ जुटाने पर एक्शन
दिल्ली पुलिस ने 10 अक्टूबर को सीजेपी के होने वाले प्रदर्शन की परमिशन नहीं दी। ज्वाइन सीपी नूपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर में प्रदर्शन करने के लिए आवेदक को कम से कम दिन पहले परमिशन के लिए आवेदन करना होता है। लेकिन सीजेपी की तरह ऐसा महज किया गया है। सीजेपी के पुराने आचरण को देखते हुए भी परमिशन नहीं दी जा रही है। नई दिल्ली में बीएनएस की धारा 163 लागू है, अगर कोई भीड़ लेकर जंतर मंतर आने की कोशिश करता है। तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को जाएगी।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।