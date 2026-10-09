{"_id":"6ac8b38fbfa242592a032ac8","slug":"delhi-police-takes-a-firm-stand-on-cjp-s-protest-permission-denied-action-to-be-taken-if-a-crowd-gathers-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"CJP के प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस सख्त, अनुमति नहीं मिली, भीड़ जुटाने पर एक्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दिल्ली पुलिस ने 10 अक्टूबर को सीजेपी के होने वाले प्रदर्शन की परमिशन नहीं दी। ज्वाइन सीपी नूपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर में प्रदर्शन करने के लिए आवेदक को कम से कम दिन पहले परमिशन के लिए आवेदन करना होता है। लेकिन सीजेपी की तरह ऐसा महज किया गया है। सीजेपी के पुराने आचरण को देखते हुए भी परमिशन नहीं दी जा रही है। नई दिल्ली में बीएनएस की धारा 163 लागू है, अगर कोई भीड़ लेकर जंतर मंतर आने की कोशिश करता है। तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को जाएगी।



... और पढ़ें