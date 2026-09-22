CBSE छात्रों के लिए बड़ी खबर! रजिस्ट्रेशन और फीस की तारीख जारी

{"_id":"6ab1eb4ad5366016f6062307","slug":"damoh-vidya-hospital-patient-dies-during-hernia-surgery-family-raises-questions-over-treatment-damoh-news-c-1-1-noi1513-4751956-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"मध्य प्रदेश: ऑपरेशन के दौरान 40 वर्षीय मरीज की मौत, परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा; लापरवाही का लगाया आर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}