गुरुग्राम के बाद दिल्ली के स्पा में छापा: तीसरी मंजिल पर चल रहा था देह व्यापार, ग्राहक बनी 'खाकी'; चार पकड़े

दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में एक स्पा में चल रहे देह व्यापार के रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आठ महिलाओं को बचाया है। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर एक नकली ग्राहक भेजकर की गई।

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पुलिस ने मल्टी डंडा, पहाड़गंज स्थित प्रॉपर्टी नंबर 9139 की गली नंबर 03 के दूसरी और तीसरी मंजिल पर स्थित 'लुक लाइफ स्पा' पर छापा मारा। 21 सितंबर 2026 को शाम करीब सात बजे एसआई नीरज राठी को एक गुप्त सूचना मिली थी। सूचना में स्पा में अवैध देह व्यापार चलने की बात कही गई थी।