अंतरराज्यीय नकली नोट का नेटवर्क बेनकाब: दिल्ली पुलिस ने दो तस्करों को पकड़ा, बंगाल तक तार; ऐसे हुआ खुलासा

आरोपी को बिहार लेकर पहुंची पुलिस

दिल्ली पुलिस की टीम आरोपी दानिश को साथ लेकर बिहार के बोधगया पहुंची और लोकल पुलिस की मदद से मुख्य नकली नोट सप्लायर मोहम्मद मिराज उर्फ गुड्डू को दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके बैग से 500 रुपये के 169 जाली नोट बरामद हुए। पुलिस ने आरोपी से सख्ती से पूछताछ की।



पश्चिम बंगाल के मालदा से जुड़ा जाली नोटों का नेटवर्क

नकली नोटों के सप्लायर मिराज उर्फ गुड्डू ने पुलिस को बताया कि उसने जाली नोट पश्चिम बंगाल के मालदा में बैठे मामा उर्फ छोटू और भैया जी नाम के तस्करों से खरीदे थे। उसने 60,000 के असली नोट देकर 1.50 लाख के नकली नोट हासिल किए थे। आरोपी मिराज पहले भी बिहार के रामपुर थाने में दर्ज दो आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। पुलिस अब मालदा स्थित मुख्य सरगनाओं की गिरफ्तारी और पूरे नेटवर्क का खुलासा करने के लिए छापेमारी कर रही है।