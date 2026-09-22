आप दफ्तर के पते पर 58 कंपनियां रजिस्टर्ड: पार्टी ने कहा- चुनाव से पहले भाजपा ने रची बदनाम करने की साजिश

पार्टी ने जांच की मांग की

आप नेता ने कहा कि पार्टी इस मामले में संबंधित विभागों को औपचारिक शिकायत दे चुकी है। उन्होंने मांग की कि यह पता लगाया जाए कि इन कंपनियों को किसने पंजीकृत कराया, पंजीकरण के लिए कार्यालय के पते का इस्तेमाल कैसे हुआ और सत्यापन की प्रक्रिया में क्या-क्या दस्तावेज प्रस्तुत किए गए।



हालांकि, इन कंपनियों के वास्तव में 'शेल कंपनियां' होने और इनके पंजीकरण के पीछे किसका हाथ है, इसकी स्वतंत्र पुष्टि अभी सामने नहीं आई है। आप के आरोपों पर संबंधित सरकारी विभागों या भाजपा की प्रतिक्रिया भी फिलहाल सामने नहीं आई है।