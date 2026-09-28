यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो: सहारनपुर के कलाकारों का जलवा, वैष्णवी नृत्यालय की कथक प्रस्तुति ने बांधा समां

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उत्तर प्रदेश की कला, संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच प्रदान करने वाले उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 में सहारनपुर के कलाकारों ने अपनी प्रभावशाली प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह लिया। इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा में आयोजित ट्रेड शो की सांस्कृतिक संध्या में वैष्णवी नृत्यालय, सहारनपुर के कलाकारों ने कथक एवं नृत्यमय रामायण की शानदार प्रस्तुति देकर खूब वाहवाही बटोरी।

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