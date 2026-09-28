ट्रेड शो में उमड़ी भीड़: छुट्टी के दिन का दिखा असर, ओडीओसी पवेलियन बना आकर्षण का केंद्र, चखा प्रदेश का स्वाद

वहीं, ट्रेड शो में विदेशी खरीदारों के साथ निर्यातकों और उत्पादकों की लगातार बिजनेस-टू-बिजनेस (बी-2-बी) बैठकें हो रही है। तीन दिन में अब तक 6700 से अधिक बैठकें हो चुकी है। इन बैठकों के माध्यम से अब तक खरीदार व निर्यातक और उत्पादकों के बीच 1150 एमओयू साइन हो चुके हैं। जो 2000 करोड़ रुपये से अधिक के हैं। लगातार बढ़ते व्यावसायिक पूछताछ से मेले में पहुंचे व्यापारी उत्साहित हैं। ट्रेड शो में सुबह 11 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक बिजनेस ऑवर्स का समय है। जबकि 3 से रात 8 बजे तक आम जनता को निशुल्क प्रवेश का समय है। सरकार ने इस बार चौथे संस्करण को भव्य बनाया है और बड़े स्तर पर प्रचार-प्रसार किया है। ताकि बड़ी संख्या में लोग मेला देखने आ सके। पहले दिन ट्रेड शो में 1,01,705 लोग पहुंचे। जबकि दूसरे दिन यह संख्या 1.39 लाख तक पहुंच गई। रविवार को बिजनेस ऑवर्स में ही भीड़ मेले में दिखी। जबकि दोपहर 3 बजे से आम दर्शक भी पहुंचने शुरू हो गए। इस कारण गेट नंबर तीन व 4 पर लोगों की लाइन लग गई।