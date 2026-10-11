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डिवाइडर से टकराकर पलटी रुड़की डिपो की बस, चालक पर तेज गति में बस दौड़ाने का आरोप

Vijay Singh Pundir

Updated Sun, 11 Oct 2026 11:46 AM IST Updated Sun, 11 Oct 2026 11:46 AM IST







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गंगनहर के पास रविवार सुबह करीब 9:30 बजे पिलर नंबर 969 के निकट रुड़की डिपो की तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। हादसे में करीब 15 यात्री घायल हो गए। घायलों को मुरादनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया। ... और पढ़ें

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