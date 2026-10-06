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अमर उजाला की खबर का असर: मोदीनगर तहसील में दिखाई थी गंदगी की तस्वीर, साफ-सफाई हुई शुरू

अनुज कुमार

Updated Tue, 06 Oct 2026 02:21 PM IST Updated Tue, 06 Oct 2026 02:21 PM IST







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अमर उजाला ने तहसील परिसर में पसरी गंदगी और पीक से सनी दीवारों व बीयर की खाली कैन मिलने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। जिसके बाद अब तहसील में साफ सफाई का काम शुरू हो गया है। ... और पढ़ें

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