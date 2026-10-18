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जिले के करीब छह हजार मतदाताओं को जोड़ा गया, जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने दी जानकारी

Vijay Singh Pundir

Updated Sun, 18 Oct 2026 02:37 PM IST Updated Sun, 18 Oct 2026 02:37 PM IST







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शिप्रा सन सिटी सोसायटी में बीएलओ से संवाद करने पहुंचे जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने बताया कि दो दिनों के कैंप में जिले के करीब छह हजार मतदाताओं को जोड़ा गया है। ... और पढ़ें

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