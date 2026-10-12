{"_id":"6acc717b92eee8dfb20a107e","slug":"video-car-catches-fire-while-moving-in-faridabad-2026-10-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद में चलती कार बनी आग का गोला, मच गया हड़कंप, जलकर खाक हुई गाड़ी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद पल्ला क्षेत्र में पुश्ता बांध जमुना कॉलोनी के पास चलती ब्रेजा कार में लगी आग बताया जा रहा है कि कार चला कोचिंग सेंटर से बच्चों को पढ़ाकर आ रहा था रास्ते में पुश्ता बांध के पास अचानक कार से धुआं निकलता दिखाई दिया कार चालक ने जब नीचे उतर कर देखा तो आग ने कार को चारों तरफ से अपनी चपेट में ले लिया वहां पर रास्ते में जा रहे लोगों ने फायर ब्रिगेड में फोन किया लेकिन जब तक दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी।

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