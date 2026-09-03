यूकेडी ने भ्रामक बयानबाजी करने वालों पर कार्रवाई की

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उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) ने सोशल मीडिया पर पार्टी के खिलाफ कथित भ्रामक और तथ्यहीन बयानबाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। पार्टी पदाधिकारियों ने प्रेस क्लब सभागार में पत्रकारों को कार्रवाई और निष्कासन की जानकारी दी। पदाधिकारियों ने कहा कि पार्टी के खिलाफ भ्रामक व तथ्यहीन प्रचार करने वालों पर संगठन स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान यूकेडी पदाधिकारियों ने कार्रवाई से जुड़ी जानकारी मीडिया के सामने रखी।

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