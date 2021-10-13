Dehradun News: पांच सितंबर से प्रारंभ होगा आरटीई प्रवेश प्रक्रिया का दूसरा राउंड

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इस संबंध में जानकारी देते हुए खंड शिक्षा अधिकारी विनीता नेगी कठैत ने बताया आरटीई प्रवेश के दूसरे राउंड की प्रक्रिया में पांच से आठ सितंबर को ऑनलाइन पोर्टल पर पूर्व से पंजीकृत विद्यालयों के माध्यम से अपडेट और नए विद्यालयों का पंजीकरण किया जाएगा। इसके पश्चात 13 से 17 सितंबर तक छात्र-छात्राओं का ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन और 19 सितंबर तक खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर पर आवेदन पत्र एवं संबंधित अभिलेखों को जमा कराने की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा। इसी क्रम में 25 सितंबर को लॉटरी के माध्यम से छात्र-छात्राओं को सीटों का आवंटन व 26 सितंबर को लॉटरी का परिणाम ऑनलाइन पोर्टल पर डालने के साथ खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में चस्पा कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 26 से 30 सितंबर के बीच चयनित सभी बच्चों को संबंधित विद्यालयों में प्रवेश देने की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा।