Dehradun News: लखवाड़ परियोजना से 46 श्रमिक हटाए, हड़ताल शुरू

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लखवाड़ बांध परियोजना में कार्यरत 46 संविदा श्रमिकों को अचानक काम से हटाए जाने के विरोध में मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा। छंटनी के विरोध में शुक्रवार को संविदा श्रमिक संघ उत्तराखंड के बैनर तले मजदूरों ने निर्माण स्थल पर टूल डाउन हड़ताल शुरू कर दी। यूनियन ने स्पष्ट चेतावनी दी कि जब तक हटाए गए सभी श्रमिकों की कार्य बहाली नहीं होती और ठेकेदारों की ओर से की जा रही कथित अवैध वसूली पर सख्त कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सीटू से संबद्ध संविदा श्रमिक संघ के अध्यक्ष प्रदीप चौहान ने बताया कि कार्यदायी संस्था एलएंडटी के अधीन कार्यरत ठेकेदारों ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से यूनियन से जुड़े 46 मजदूरों को काम से निकाल दिया है। आरोप है कि यह कार्रवाई कंपनी प्रबंधन के इशारे पर की गई है, जो श्रमिकों के वैधानिक और संवैधानिक अधिकारों का सीधा हनन है। चौहान ने बताया कि पूर्व में कंपनी प्रबंधन के साथ हुई वार्ता में सभी श्रमिकों को काम पर बनाए रखने पर सहमति बनी थी, लेकिन अब उस समझौते को दरकिनार कर तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। संघ के अध्यक्ष ने ठेकेदारों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि श्रमिकों के मासिक वेतन से हर माह 1500 रुपये की कथित अवैध मांग की जा रही थी। इसका विरोध करने पर ही मजदूरों को निशाना बनाकर बाहर का रास्ता दिखाया गया है, जो श्रम कानूनों का खुला उल्लंघन है। संघ ने प्रशासन और कंपनी प्रबंधन से मांग की है कि इस अवैध वसूली की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर तत्काल कार्रवाई की जाए।