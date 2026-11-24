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संत शिरोमणि रथ यात्रा के स्वागत को लेकर कुल्हाल बॉर्डर पर तैयारियां की जा रही हैं। यात्रा के स्वागत के लिए भाजपा नेता जुटे हुए हैं। पछवादून में भी कई स्थानों पर रथ यात्रा का स्वागत किया जाएगा। जालंधर से 18 नवंबर को रवाना हुई यात्रा देर रात हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब पहुंची थी। इसके बाद यात्रा के उत्तराखंड पहुंचने को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं।

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