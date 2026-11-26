भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस बृहस्पतिवार को पैदल मार्च कर लोकभवन कूच करेगी। कांग्रेस भवन से पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता लोकभवन तक पैदल मार्च कर राज्यपाल को हस्ताक्षर युक्त बैनर व पोस्टरों की पोटली सौंपकर भ्रष्टाचार के मामलों पर सरकार की जवाबदेही की मांग करेंगे।

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