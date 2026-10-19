कंसमर्दनी मंदिर में नवमी पर कन्या पूजन, मांगा सुख-समृद्धि का आशीर्वाद

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शारदीय नवरात्र की नवमी पर सोमवार को कंसमर्दनी मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना कर मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया। इस दौरान कन्या पूजन कर सुख-समृद्धि की कामना की गई। सुबह से ही मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। मंदिर परिसर में दिनभर भक्तिमय माहौल बना रहा।

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