गणेश महोत्सव पर पंचायती मंदिर में स्थापित हुई गणेश जी की मूर्ति

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देहरादून के आराघर स्थित पंचायती मंदिर में गणेश महोत्सव के अवसर पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित की गई। मंदिर के पुजारी और श्रद्धालुओं ने विधिवत पूजा-अर्चना की। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया और सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिर में गणेश महोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह नजर आया।

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