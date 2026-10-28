महेंद्र ग्राउंड में होगा गोरखा दशै दीपावली महोत्सव, प्रेस वार्ता में दी मेले की जानकारी

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वीर गोर्खा कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने प्रेस क्लब में पत्रकारों से वार्ता कर गोरखा दशै दीपावली महोत्सव एवं राजकीय मेले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महेंद्र ग्राउंड में आयोजित होने वाले इस महोत्सव में गोरखा समाज की संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी। पदाधिकारियों ने मेले के आयोजन से जुड़ी तैयारियों और इसके महत्व के बारे में भी जानकारी साझा की।

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