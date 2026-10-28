{"_id":"6ae1b55d08fd3ac53906806b","slug":"video-congress-to-hold-save-vote-save-country-rally-in-delhi-on-november-1-ajay-kumar-alleges-voter-deletions-2026-10-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिल्ली में एक नवंबर को कांग्रेस की ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ रैली, अजय कुमार ने वोट कटने का लगाया आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दिल्ली में एक नवंबर को कांग्रेस की ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ रैली, अजय कुमार ने वोट कटने का लगाया आरोप
उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि एक नवंबर को दिल्ली में ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ रैली निकाली जाएगी। इसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे। उन्होंने मतदाता सूची से नाम काटे जाने का आरोप लगाते हुए अलग-अलग राज्यों के आंकड़े भी बताए। अजय कुमार के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 13 करोड़ 14 लाख, मध्य प्रदेश में 34 लाख, ओडिशा में 20 लाख और उत्तराखंड में 8.02 लाख वोट एसआईआर के तहत काट दिए गए हैं। उन्होंने इन आंकड़ों के आधार पर मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का मुद्दा उठाया। कांग्रेस की ओर से प्रस्तावित रैली में मतदाता सूची से जुड़े इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।