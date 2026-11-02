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मांगों को लेकर दून अस्पताल के सफाई कर्मियों की हड़ताल, पुरानी बिल्डिंग परिसर में किया प्रदर्शन

Renu Saklani

Updated Mon, 02 Nov 2026 12:31 PM IST Updated Mon, 02 Nov 2026 12:31 PM IST







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दून अस्पताल के सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर विरोध प्रदर्शन किया। सोमवार को अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग परिसर में कर्मचारियों ने एकत्र होकर प्रदर्शन किया। सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल जारी रखते हुए विरोध जताया। ... और पढ़ें

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