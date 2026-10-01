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नियुक्ति की मांग को लेकर एलटी चयनित अभ्यर्थियों ने निकाली रैली, सचिवालय कूच कर किया प्रदर्शन

विशाल कुमार

Updated Thu, 01 Oct 2026 01:37 PM IST Updated Thu, 01 Oct 2026 01:37 PM IST







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नियुक्ति की मांग को लेकर एलटी चयनित अभ्यर्थी महासंघ के सदस्यों ने परेड ग्राउंड से रैली निकाली। रैली के माध्यम से अभ्यर्थी सचिवालय कूच करते हुए सुभाष रोड पहुंचे। यहां अभ्यर्थी बकेडिंग के समक्ष बैठ गए और प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने नियुक्ति दिए जाने की मांग को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। ... और पढ़ें

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