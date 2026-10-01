{"_id":"6abe148db91b4d157401747c","slug":"video-dehradunongcs-retired-employees-honored-on-international-day-of-older-persons-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"विश्व वृद्धजन दिवस पर ओएनजीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सम्मान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विश्व वृद्धजन दिवस के अवसर पर ओएनजीसी रिटायर्ड एम्पलाइज एसोसिएशन की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ओएनजीसी के सेवानिवृत्त बुजुर्ग कर्मचारियों ने भाग लिया। इस दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों के योगदान को सम्मान देते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बुजुर्ग कर्मचारियों के प्रति सम्मान और उनके अनुभवों के महत्व पर जोर दिया गया।

... और पढ़ें