देहरादून क्राइम : देशभर में फैले हैं नौकर के रूप में बदमाशों के गिरोह, घर में रखने से पहले जरूर बरतें सावधानी

घरेलू सहायकों के रूप में घरों में घुसकर विश्वास जीतना और मौका मिलते ही परिवार को नशीला पदार्थ खिलाकर चोरी-लूट करने वाले गिरोह की वारदातें देश के कई शहरों में सामने आ चुकी हैं। हैदराबाद, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के बाद अब देहरादून में भी इसी तरह की वारदात सामने आने से पुलिस के सामने इस गिरोह के नेटवर्क की पड़ताल की चुनौती खड़ी हो गई है। जांच में सामने आया है कि कई मामलों में वारदात के बाद आरोपी सीधे नेपाल भागने की कोशिश करते हैं।

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