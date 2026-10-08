लोकतंत्र बचाओ यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिखाई एकजुटता

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कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर बुधवार को विकासनगर क्षेत्र में लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकाली गई। यात्रा अंबाड़ी से शुरू होकर हरबर्टपुर चौक तक पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का संदेश दिया। कार्यकर्ताओं ने संविधान, लोकतांत्रिक संस्थाओं और जनहित के मुद्दों को लेकर आवाज बुलंद की। यात्रा के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं से लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया।

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