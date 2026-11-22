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एयरपोर्ट पर दोपहर से लेकर शाम तक विभिन्न शहरों की पांच उड़ानें देरी से एयरपोर्ट पहुंचीं। एयर इंडिया मुंबई दोपहर 2:25 बजे के स्थान पर 3:18 बजे एयरपोर्ट पहुंची। इंडिगो जयपुर शाम 3:10 के स्थान पर 3:55 बजे पहुंची। इंडिगो दिल्ली 4:35 के स्थान पर 4:56 बजे, इंडिगो मुंबई 5:55 के स्थान पर 7:24 बजे और इंडिगो बंगलुरू 7:10 के स्थान पर 7:36 बजे एयरपोर्ट पहुंची।