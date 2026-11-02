गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत संत सम्मेलन आयोजित, संतों ने रखे विचार

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अग्रवाल धर्मशाला में गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में संतों ने गौ माता के संरक्षण को लेकर अपने विचार रखे। इस दौरान गौ माता के संरक्षण और सम्मान से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। संतों ने सम्मेलन के माध्यम से गौ संरक्षण का संदेश दिया।

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