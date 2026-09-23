कॉलेज के सामने दो ट्रकों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत: केबिन में फंसा चालक, कड़ी मशक्कत से निकाला गया

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गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के पेंड्रा क्षेत्र में बुधवार सुबह अमरपुर गांव के मुख्य मार्ग पर कॉलेज के सामने दो ट्रकों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक ट्रक का चालक वाहन के केबिन में फंस गया। हादसे की सूचना मिलते ही पेंड्रा पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला गया। घायल चालक को तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया।



टक्कर के बाद केबिन में फंसा चालक

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पेंड्रा-अमरपुर मुख्य मार्ग पर कॉलेज के सामने दोनों ट्रक आमने-सामने आ गए। भिड़ंत के बाद एक ट्रक का चालक केबिन में फंस गया। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों और ग्रामीणों ने काफी प्रयास के बाद उसे बाहर निकाला।



हादसे में एक चालक को गंभीर चोटें आने की बात सामने आई है। वहीं दूसरे ट्रक के चालक और परिचालक को भी चोटें आई हैं। उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है।



सड़क पर खड़े रहे क्षतिग्रस्त ट्रक, लगा लंबा जाम

हादसे के बाद दोनों क्षतिग्रस्त ट्रक बीच सड़क पर खड़े हो गए, जिससे मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। यातायात काफी देर तक प्रभावित रहा। सूचना मिलने पर आसपास के ग्रामीणों और राहगीरों की भीड़ भी मौके पर जुट गई।



पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने के साथ ही मौके पर यातायात को नियंत्रित किया। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में दोनों दुर्घटनाग्रस्त ट्रकों को सड़क से हटाया गया, तब जाकर यातायात सामान्य हो सका।



हादसे के कारणों की जांच जारी

पुलिस के अनुसार, फिलहाल दुर्घटना के सही कारण स्पष्ट नहीं हुए हैं। हादसा किस परिस्थितियों में हुआ, इसकी जांच की जा रही है। तेज रफ्तार, वाहनों की स्थिति, सड़क की परिस्थिति या चालक की लापरवाही समेत अन्य संभावित कारणों को जांच के दायरे में रखा गया है।



अमरपुर मुख्य मार्ग पर हुए इस हादसे के बाद कुछ देर तक अफरा-तफरी का माहौल रहा। फिलहाल पुलिस दुर्घटना की परिस्थितियों की जांच में जुटी है।

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