धमतरी में आसमानी आफत: सड़क पर गिरी बिजली, एक मजदूर की मौत; तीन गंभीर, आंधी में पेड़ भी गिरे

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जानकारी के अनुसार, जिले में कुछ दिनों से देर शाम से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के साथ तेज आकाशीय बिजली की गड़गड़ाहट और बिजली गिरने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। नगरी क्षेत्र में कुछ मजदूर काम खत्म कर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान 23 सितंबर की देर शाम फरसियां-बोड़रा मुख्य मार्ग पर तेज बारिश और गरज-चमक के बीच आकाशीय बिजली गिर गई।हादसे में फरसियां निवासी गिरजा शंकर ध्रुव की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, जितेंद्र सिन्हा, पोषण ध्रुव और भूपेश ध्रुव गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि घटना के समय चारों सड़क के पास मौजूद थे। बिजली गिरते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई।घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने घायलों को तत्काल शासकीय सिविल अस्पताल नगरी पहुंचाया। यहां तीनों का उपचार जारी है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद मृतक के परिवार में मातम पसरा हुआ है।तेज आंधी और बारिश के कारण धमतरी-नगरी मुख्य मार्ग पर भी एक पेड़ गिर गया। इससे राजकीय राजमार्ग पर लोगों की आवाजाही बाधित हुई और वाहनों की कतार लगने की सूचना है। यह घटना 23 सितंबर की रात की बताई जा रही है। हालांकि, पेड़ गिरने की घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।