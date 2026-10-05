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गया: पत्नी के सामने विकास मित्र शंकर मांझी की गोली मारकर हत्या, हत्यारे फरार | बिहार

Video Published by: Published by: आशीष कुमार Updated Mon, 05 Oct 2026 01:19 PM IST







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गया: पत्नी के सामने विकास मित्र शंकर मांझी की गोली मारकर हत्या, हत्यारे फरार | बिहार

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