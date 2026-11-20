विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शुक्रवार शाम प्रभाकर मोड़ के समीप पुलिस वाहन अचानक अनियंत्रित हो गया। इसके बाद उसने सड़क पर चल रही दो बाइक और एक कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया।स्थानीय लोगों ने घायल को तत्काल सदर अस्पताल के ट्रामा सेंटर पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। अन्य दो घायलों को शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में बक्सर जिले के इंदौर गांव निवासी रेयाज अली की पहचान हुई है। एक घायल की स्थिति गंभीर बताई जा रही है।हादसे के बाद मौके पर जुटे लोगों ने पुलिस वाहन के चालक पर शराब के नशे में गाड़ी चलाने का आरोप लगाया। हालांकि, इस आरोप की अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसकी जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि दुर्घटना के समय चालक नशे में था या नहीं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दुर्घटना में शामिल पुलिस वाहन बिक्रमगंज थाने का बताया जा रहा है। हादसे के बाद से वाहन चालक के मौके से फरार होने की बात सामने आई है। घटना को लेकर पुलिस की ओर से विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है।दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। लोगों ने सड़क जाम कर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया और मामले में कार्रवाई की मांग की। सड़क जाम होने से शहर की यातायात व्यवस्था प्रभावित हो गई। फजलगंज से पोस्ट ऑफिस चौराहे तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई वाहन जाम में फंसे रहे।घटना की सूचना मिलने के बाद सासाराम नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने और सड़क खाली कराने की कोशिश की। हालांकि, लोग अपनी मांगों पर अड़े रहे। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस सड़क से जाम हटवाने में सफल हुई। इसके बाद यातायात धीरे-धीरे सामान्य हुआ। फिलहाल हादसे के कारणों और पुलिस वाहन के चालक की भूमिका को लेकर जांच की जरूरत है।