आजादी के बाद से पुल का इंतजार कर रहे राघोपुर के लोगों का सपना अब साकार हो गया है। नीतीश सेतु के उद्घाटन से दियारा क्षेत्र के लाखों लोगों को पटना से सीधे जुड़ने का स्थायी रास्ता मिल गया है। अब लोगों को गंगा पार करने के लिए नाव और पीपा पुल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों का कहना है कि बरसात के दिनों में पीपा पुल हटने के बाद पूरा इलाका टापू बन जाता था। मरीजों को पटना ले जाना हो, बच्चों को परीक्षा देने जाना हो या किसानों को सब्जियां मंडी तक पहुंचानी हों, हर काम नाव पर निर्भर रहता था। अब सेतु बनने से राघोपुर से पटना की दूरी महज 20 से 25 मिनट में तय हो सकेगी। पहले इसी सफर में 2 से 3 घंटे तक लग जाते थे।

विज्ञापन

स्थानीय लोगों के अनुसार, अब रुस्तमपुर-जाफरपट्टी की ओर से करीब 8 से 10 किलोमीटर चलने के बाद सीधे पुल तक पहुंचा जा सकेगा। राघोपुर के फतेहपुर, बिहटा, चकौस, जुड़ावनपुर और बिदुपुर की ओर से आने वाले लोगों को भी अब लंबा चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।

विज्ञापन

विज्ञापन

तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में सेतु को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। स्थानीय लोगों का कहना है कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन पुल बनने से सभी को सुविधा मिलेगी। बुजुर्ग रामबाबू राय कहते हैं, "हमने जिंदगी भर नाव से गंगा पार की है। अब हमारे पोता-पोती पुल से जाएंगे, यही सबसे बड़ी खुशी है।"

महिलाओं का कहना है कि अब प्रसव और आपात स्थिति में मरीजों को पटना ले जाना आसान होगा। छात्र-छात्राओं को भी पटना में पढ़ाई के लिए आने-जाने में परेशानी नहीं होगी। वहीं, व्यापारियों और किसानों को उम्मीद है कि दियारा क्षेत्र की सब्जियां, दूध और केला सीधे पटना की मंडियों तक पहुंच सकेंगे। इससे किसानों को अपने उत्पादों का बेहतर दाम मिलने की संभावना है।

हालांकि, अभी कुछ जगहों पर संपर्क पथ का निर्माण कार्य जारी है। स्थानीय लोगों की मांग है कि सेतु तक पहुंचने वाली सड़कों का काम जल्द पूरा किया जाए और यहां से बस सेवा भी शुरू की जाए।

कुल मिलाकर, नीतीश सेतु ने राघोपुर के लोगों को नाव और पीपा पुल की निर्भरता से मुक्ति दिलाकर आवागमन का नया रास्ता खोल दिया है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार के क्षेत्र में भी दियारा के लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।