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पुल का नामकरण 'नीतीश सेतु' किए जाने के बाद से ही बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। फैसले के सामने आते ही राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने सरकार की मंशा पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया कि इस पुल का नाम स्वतंत्रता सेनानी अक्षयवट राय के नाम पर रखने पर पूर्व में सहमति बनी थी। इसके साथ ही ,राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की पुत्री रोहिणी आचार्य ने पुल का नाम 'सामाजिक न्याय सेतु' रखने या फिर पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के नाम पर करने की सार्वजनिक मांग कर दी।विपक्ष के बयानों पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से छोटी-सी भूल हुई थी, जिसके कारण आज यह स्थिति पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया, जबकि लालू प्रसाद के पूरे परिवार को नीतीश कुमार के नाम का लॉकेट पहनना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने तंज कसते हुए सवाल किया कि जब 15 वर्षों तक तेजस्वी यादव के पिता की सरकार रही, तब उन्होंने नचिकेता की तरह उनसे राज्य में विकास करने और अपराध पर रोक लगाने का आग्रह क्यों नहीं किया। उन्होंने पुल का नाम 'नीतीश सेतु' रखे जाने के निर्णय को पूरी तरह सही और उचित ठहराया।केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सम्राट चौधरी का एक वर्ष का कार्यकाल बेमिसाल रहा है और वह नीतीश कुमार के सपनों को साकार करने में सफल सिद्ध हुए हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का बिहार आगमन और इस विशाल पुल का लोकार्पण राज्य के चौमुखी विकास में एक नया मील का पत्थर साबित होगा।