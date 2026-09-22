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Bihar Weather Update: Yellow alert for 19 districts, including Patna; rain forecast until September 25 | Repor
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Bihar Weather Update: पटना समेत 19 जिलों में येलो अलर्ट, 25 सितंबर तक बारिश का अनुमान | Report
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