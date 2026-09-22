बिहार: परीक्षा देने जा रही छात्रा बहनों पर ब्लेड से हमला, बाइक सवार युवक वारदात के बाद फरार

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बरूराज थाना क्षेत्र में सोमवार को परीक्षा देने जा रही इंटर की दो नाबालिग छात्रा बहनों पर बाइक सवार एक युवक ने ब्लेड से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में दोनों छात्राएं घायल हो गईं। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस फिलहाल हमलावर की पहचान और हमले के कारणों की जांच कर रही है। मामले में एसडीपीओ वेस्ट-2 सुचित्रा कुमारी ने भी छात्राओं के घर पहुंचकर जानकारी ली।

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पीड़ित छात्राओं के अनुसार, दोनों बहनें परीक्षा देने के लिए रामपुरवा स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय जा रही थीं। घर से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर मोतीपुर प्रखंड के कमालपुर गांव में एक सुनसान जगह पुलिया के पास बाइक सवार युवक उनके सामने आया। छात्राओं का आरोप है कि युवक ने बाइक रोककर ब्लेड निकाला और उन पर हमला कर दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।छात्राओं ने बताया कि हमले में एक बहन के हाथ में चोट लगी है, जबकि दूसरी के हाथ और कंधे पर ब्लेड से वार किया गया। दोनों पट्टीदारी की बहनें हैं और साथ में परीक्षा देने जा रही थीं। हमले के बाद उन्होंने परिजनों और पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।एसडीपीओ वेस्ट-2 सुचित्रा कुमारी ने बताया कि स्कूल जा रही दो छात्राओं पर ब्लेड से हमला किए जाने की सूचना मिली है। छात्राओं के अनुसार एक बाइक पर सवार युवक आया और हमला करने के बाद फरार हो गया। पुलिस घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच कर रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है।पुलिस के अनुसार, हमले में एक छात्रा की बांह और दूसरी के हाथ पर चोट लगी है। एसडीपीओ ने बताया कि छात्राओं ने अपने साथ किसी भी तरह की छेड़खानी की बात नहीं बताई है। पुलिस अब हमलावर की पहचान, हमले की वजह और वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही घटना की पूरी वजह स्पष्ट हो सकेगी।