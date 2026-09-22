Live
Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 22 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Tue, 22 Sep 2026 09:00 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 09:00 AM IST
खास बातें
Bihar Breaking News Today Live - Read latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, बिहार की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन
विज्ञापन
लाइव अपडेट
08:47 AM, 22-Sep-2026
बिहार: सिकंदराबाद एक्सप्रेस में टिकट को लेकर बवाल, टीटीई से बहस के बाद युवती ने फाड़े कपड़े; वीडियो वायरलदानापुर से सिकंदराबाद जा रही सिकंदराबाद एक्सप्रेस में टिकट जांच के दौरान एक युवती और टीटीई के बीच विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में युवती टीटीई से बहस करती और बाद में अपने कपड़े फाड़ते हुए दिखाई दे रही है। और पढ़ें
08:05 AM, 22-Sep-2026
बिहार न्यूज: बाढ़ पीड़ितों के लिए सहकारिता मंत्री ने दिया एक माह का वेतन, संस्थाओं ने भी दिए 3 करोड़बिहार के बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव ने अपने एक माह के वेतन की पूरी राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में दी। लोक सेवक आवास स्थित ‘संकल्प’ में उन्होंने वेतन की राशि का चेक सौंपा। इस मौके पर बिहार राज्य भंडार निगम ने 2 करोड़ रुपये और बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड ने 1 करोड़ रुपये की सहायता राशि का चेक दिया। और पढ़ें
विज्ञापन
07:38 AM, 22-Sep-2026
बिहार न्यूज: दो बड़े ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा खगड़िया? डीएम ने भेजा कनेक्टिविटी का प्रस्तावबिहार के खगड़िया को बक्सर-भागलपुर छह लेन और पटना-पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से जोड़ने की पहल शुरू हो गई है। जिलाधिकारी विक्रम विरकर ने कनेक्टर, स्पर या इंटरचेंज के जरिए दोनों एक्सप्रेसवे से जिले को जोड़ने का प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग को भेजा है। और पढ़ें
07:34 AM, 22-Sep-2026