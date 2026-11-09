Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Bihar ›   Bihar: Prashant Kishor holds up a mirror to the Brahmin community; says, "What is needed is the power of knowl

बिहार: प्रशांत किशोर ने ब्राह्मण समाज को दिखाया आइना, बोले- फरसा नहीं, ज्ञान की ताकत चाहिए | दरभंगा

Mon, 09 Nov 2026 10:42 PM IST
आशीष कुमार Video
Video Published by: आशीष कुमार Updated Mon, 09 Nov 2026 10:42 PM IST
Bihar: Prashant Kishor holds up a mirror to the Brahmin community; says, "What is needed is the power of knowl
बिहार: प्रशांत किशोर ने ब्राह्मण समाज को दिखाया आइना, बोले- फरसा नहीं, ज्ञान की ताकत चाहिए | दरभंगा
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

शिमला: धामी पत्थर मेले में महेश वर्मा के गाल पर लगा पत्थर, रक्त से मां भद्रकाली को लगाया गया तिलक

dhami stone fair mahesh verma blood tilak bhadra kali
Shimla
09 Nov 2026

कुल्लू के कुंगश में अनोखी दिवाली: बगड़ी की घास के रस्से से हुआ देव-दानव युद्ध का मंचन

kungash-unique-diwali-tradition-gods-demons-war-kullu
Rampur Bushahar
09 Nov 2026

बांदा: दिवारी की थाप पर महिलाओं ने दिखाया दम, बुंदेलखंड की परंपरा में घुला नारी शक्ति का रंग

Women showcase their strength to beat of Divari; spirit of 'Nari Shakti' blends into Bundelkhandi tradition
Banda
09 Nov 2026

रामपुर के निरसू और तलायी में रेबीज का खतरा, दो कुत्तों और एक गाय में संक्रमण की पुष्टि; 45 आवारा पशुओं का टीकाकरण

rabies confirmed two dogs one cow nirsu talai rampur
Rampur Bushahar
09 Nov 2026

जम्मू-कश्मीर: हाईवे पर हादसों को रोकने की तैयारी, कठुआ में चिन्हित किए गए ब्लैक स्पॉट

Measures underway to prevent accidents on the highway
Kathua
09 Nov 2026
विज्ञापन

पुलवामा: कश्मीर में इस बार महकेगा केसर का कारोबार, समय पर बारिश से अच्छी पैदावार की उम्मीद

Good Saffron Harvest Expected This Year Amid Timely Rainfall
Jammu and Kashmir
09 Nov 2026

एमपी: बैतूल में मिट्टी की खदान धंसी, काली मिट्टी खोद रहे मां-बेटे मलबे में दबे; दोनों की हालत गंभीर

Mother-son buried while digging soil for house plastering, both critically injured
Betul
09 Nov 2026
विज्ञापन

कठुआ: भंडार सड़क की बदलेगी सूरत, 2.5 करोड़ से शुरू हुआ सुधार कार्य

MLA Dr. Rameshwar Singh Kicks Off Rs 2.5 Crore Road Improvement Work on Bhandar Road
Kathua
09 Nov 2026

जम्मू-कश्मीर: शोपियां में पहली बार सजा 'जश्न-ए-हरुद', पतझड़ की खूबसूरती के साथ दिखी कश्मीर की संस्कृति

District Administration Shopian Organises First-Ever Jashn-e-Harud Autumn Festival
Jammu and Kashmir
09 Nov 2026

जम्मू: दीपावली के रंग में रंगा चिनैनी, पटाखा स्टॉल पर उमड़ी खरीदारों की भीड़

Chenani gets into the Diwali spirit
Jammu
09 Nov 2026

उधमपुर: हर्षदेव सिंह की मौजूदगी में कई युवाओं ने थामा पैंथर्स पार्टी का हाथ, भाजपा पर साधा निशाना

Several youths join the Panthers Party in the presence of Harsh Dev Singh
Udhampur
09 Nov 2026

परविंदर सिंह झोटा को 26 दिन बाद अंतिम विदाई, मानसा में हजारों ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि

परविंदर सिंह झोटा को 26 दिन बाद अंतिम विदाई, मानसा में हजारों ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि
Chandigarh-Punjab
09 Nov 2026

जम्मू: चिनैनी बाजार में प्रशासन की सख्ती, पॉलीथिन और गंदगी फैलाने वालों को दी चेतावनी

Administration takes a strict stance in Chenani market
Jammu
09 Nov 2026

उधमपुर: लंबे इंतजार के बाद पूरी होगी सड़क की मांग, विधायक पवन गुप्ता ने किया निर्माण कार्य का शुभारंभ

Long-standing demand for a road to be met
Udhampur
09 Nov 2026

जम्मू: नौशेरा बाजार में प्रशासन की दस्तक, दुकानदारों को दिए जरूरी दिशा-निर्देश

Administration visits Naushera market
Jammu
09 Nov 2026

हिरनागर: 1100 दीपों से जगमगाया परशुराम धाम, दिवाली मिलन समारोह में गूंजे जयकारे

Parshuram Dham illuminated by 1,100 lamps
Kathua
09 Nov 2026

जम्मू: आस्था का केंद्र बैणी संगम विकास को तरसा, श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ाने के लिए सरकार से गुहार

Baini Sangam, a center of faith, awaits development
Jammu
09 Nov 2026

Video: 48 टीमों के बीच मुकाबला, चिकतन ने पोयेन को हराकर जीता लद्दाख क्रिकेट टूर्नामेंट

Team Chicktan Defeats Team Poyen by 5 wickets to win Ladakh olympic association cricket tournament.
Jammu and Kashmir
09 Nov 2026

जम्मू-कश्मीर: गांदरबल के मरीजों को बड़ी राहत, जिला अस्पताल में शुरू होगी आधुनिक ब्लड कंपोनेंट सुविधा

A Major Healthcare Boost for Ganderbal: Advanced Blood Component Facility Gets Green Signal!
Jammu and Kashmir
09 Nov 2026

गांदरबल: 20 साल से नालियों के गंदे पानी में जीने को मजबूर लोग, अधिकारियों से स्थायी समाधान की गुहार

गांदरबल जिला अस्पताल को आधुनिक ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन सुविधा के लिए सीडीएससीओ से लाइसेंस मिल गया है। इससे मरीजों को रक्त के विभिन्न जीवनरक्षक घटक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगे और इलाज के लिए श्रीनगर रेफर होने की जरूरत कम होगी।
Jammu and Kashmir
09 Nov 2026

जम्मू-कश्मीर: मानसबाल झील पर मंडराया पर्यावरणीय संकट, संरक्षण के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग

Fikr-e-Mansbal Calls for Urgent Action to Save Mansbal Lake
Jammu and Kashmir
09 Nov 2026

Video: कड़ाके की ठंड में चुनाव कराने पर कारगिल में विरोध, 10 नवंबर को पूर्ण बंद का एलान

Political Parties, KDA and Various Unions Call for Shutdown and Protest Against Winter LAHDC Elections
Jammu and Kashmir
09 Nov 2026

हाथरस में दिवाली पर जमकर हुई आतिशबाजी

हाथरस में दिवाली पर जमकर हुई आतिशबाजी
Hathras
09 Nov 2026

VIDEO: सड़क किनारे मिली युवक की लाश, हत्या की आशंका

Body of young man found by roadside murder suspected
Agra
09 Nov 2026

Video: गोंडा में पेड़ से टकराई बाइक, युवक की मौके पर मौत

Video: गोंडा में पेड़ से टकराई बाइक, युवक की मौके पर मौत
Gonda
09 Nov 2026

मेरठ: दीपावली पर आधी रात के बाद तक बजे पटाखे, धुएं से भर गया वातावरण

Meerut: Firecrackers continued to go off well past midnight on Diwali; the atmosphere became filled with smoke.
Meerut
09 Nov 2026

VIDEO: दिवाली पर पटाखे चलाने को लेकर दो पक्षों में संघर्ष, गर्भवती महिला के पेट में मारी लात; तीन घायल

Clash between two groups over bursting firecrackers during Diwali pregnant woman kicked in abdomen three injured
Agra
09 Nov 2026

हाथरस के बागला कॉलेज मैदान पर लगा आतिशबाजी बाजार

हाथरस के बागला कॉलेज मैदान पर लगा आतिशबाजी बाजार
Hathras
09 Nov 2026

मेरठ: आतिशबाजी के कारण फैला प्रदूषण, धुएं के कारण सांस लेना हुआ दूभर

Meerut: Pollution caused by fireworks; smoke makes breathing difficult
Meerut
09 Nov 2026

मेरठ: डांस करते हुए की आतिशबाजी, दिवाली पर लोगों ने खूब की मस्ती

Meerut: Fireworks set off while dancing; people had a great time this Diwali
Meerut
09 Nov 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed