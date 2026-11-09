बिहार: दीपावली की रात दो बाइकों में भीषण टक्कर, तीन युवकों की मौत; बहन की शादी से पहले उजड़ा भाई का संसार

सीवान में दीपावली की रात जब पूरा शहर दीपों की रोशनी से जगमगा रहा था और लोग खुशियां मना रहे थे, उसी बीच एक भीषण सड़क हादसे ने तीन परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छीन लीं। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झुलापुर गांव के समीप रविवार देर शाम दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई।

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टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे में तीन युवकों की जान चली गई, जबकि दो अन्य युवक घायल हो गए। दो युवकों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि तीसरे की मौत सदर अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए ले जाने के दौरान हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। वहीं, मृतकों के घरों में दीपावली की खुशियां पलभर में मातम में बदल गईं।

मृतकों की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव निवासी मुकेश महतो (20), गोलू कुमार (19) और गोपालगंज जिले के मांझागढ़ थाना क्षेत्र के सनाह मठिया गांव निवासी सनीष कुमार (22) के रूप में हुई है। हादसे में घायल दो अन्य युवकों का इलाज निजी क्लीनिक में चल रहा है।

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घर लौटने की खुशी पलभर में मातम में बदली

मिली जानकारी के अनुसार, रसूलपुर गांव निवासी सुदर्शन महतो के पुत्र मुकेश महतो और अशोक महतो के पुत्र गोलू महतो अपने दोस्त अभिषेक महतो के साथ किसी काम से सीवान आए थे। देर शाम तीनों बाइक से अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान झुलापुर गांव के समीप सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी सीधी भिड़ंत हो गई। दूसरी बाइक पर गोपालगंज जिले के सनीष कुमार अपने एक परिचित के साथ सवार थे।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों बाइकों के बीच टक्कर इतनी जोरदार थी कि सवार युवक उछलकर सड़क पर जा गिरे। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोग तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में जुट गए। इस हादसे में मुकेश महतो और सनीष कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गोलू महतो समेत तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।

स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। गोलू की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया। परिजनों के अनुसार, उसे एंबुलेंस से दूसरे अस्पताल ले जाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन इसी दौरान उसकी भी मौत हो गई। इस तरह एक ही हादसे में तीन घरों के चिराग बुझ गए।

बहन की शादी की तैयारियों के बीच उठी भाई की अर्थी

इस हादसे की सबसे हृदयविदारक तस्वीर गोपालगंज के मांझागढ़ थाना क्षेत्र के सनाह मठिया गांव से सामने आई है। सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 22 वर्षीय सनीष कुमार के परिवार में कुछ ही दिनों बाद शादी की शहनाई बजने वाली थी। घर में बहन की शादी की तैयारियां जोर-शोर से चल रही थीं। परिजनों के मुताबिक, 19 नवंबर को तिलक और 21 नवंबर को शादी की तारीख तय थी।

बताया जाता है कि पिता की मृत्यु के बाद सनीष ही परिवार की जिम्मेदारियां संभाल रहा था। परिवार को उससे काफी उम्मीदें थीं। बहन की शादी को लेकर घर में उत्साह और खुशियों का माहौल था। लेकिन दीपावली की रात हुए इस हादसे ने पूरे परिवार की दुनिया उजाड़ दी। जिस भाई के हाथों बहन की शादी की रस्में पूरी होनी थीं, उसी भाई की मौत की खबर ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। शादी की तैयारियां मातम में बदल गईं और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

गोलू की मौत पर अस्पताल की व्यवस्था कटघरे में

वहीं, गोलू कुमार की मौत के बाद सदर अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि समय पर एंबुलेंस उपलब्ध नहीं होने के कारण गोलू को बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल ले जाने में देरी हुई। परिजनों का कहना है कि उन्होंने एंबुलेंस के लिए 102 नंबर पर कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कॉल नहीं लगने के कारण उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

परिजनों के मुताबिक, सदर अस्पताल में इलाज के दौरान गोलू की हालत लगातार गंभीर होती गई। चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया था। बाद में एंबुलेंस पहुंची और उसे उसमें रखा गया, लेकिन अस्पताल परिसर में ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक और अस्पताल प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए लापरवाही का आरोप लगाया।

हालांकि, एंबुलेंस की उपलब्धता, इलाज में हुई देरी और परिजनों के आरोपों को लेकर अस्पताल प्रशासन का आधिकारिक पक्ष सामने नहीं आया है।



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एक हादसा और तीन परिवारों में पसरा मातम

दीपावली जैसे खुशियों के पर्व पर हुए इस दर्दनाक हादसे ने रसूलपुर गांव से लेकर गोपालगंज के मांझागढ़ तक के लोगों को झकझोर कर रख दिया है। कहीं मां-बाप अपने जवान बेटों को खोने के गम में बेसुध हैं, तो कहीं बहन की शादी की खुशियां मनाने वाला परिवार भाई को खोने के सदमे में डूबा है। एक ही सड़क हादसे ने तीन परिवारों की जिंदगी में ऐसा अंधेरा भर दिया, जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो सकेगी। इलाके में हर तरफ शोक और गम का माहौल है।