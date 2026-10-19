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बिहार में गुलाबी ठंड की दस्तक! तापमान में आएगी गिरावट, जानें अगले 4 दिन कैसा रहेगा मौसम

Video Published by: Published by: सोनम मिश्रा Updated Mon, 19 Oct 2026 11:55 AM IST







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बिहार में गुलाबी ठंड की दस्तक! तापमान में आएगी गिरावट, जानें अगले 4 दिन कैसा रहेगा मौसम

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