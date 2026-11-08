वाराणसी: 121 मीटर मौली के धागे से रिजवान ने उकेरा गणेशजी का चित्र, गंगा-जमुनी तहजीब की पेश की मिसाल

बेटे की इस उपलब्धि पर मां गौसिया बेगम ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए बेहद गर्व और खुशी की बात है कि उनके बेटे ने हिंदू धर्म के प्रथम देवता भगवान गणेश का चित्र बनाया है। इससे उन्हें बहुत अच्छा लगा। रिजवान ने अपनी कला के जरिये आपसी प्रेम और सद्भाव का संदेश दिया है।



नागरी प्रचारिणी सभा के प्रधानमंत्री व्योमेश शुक्ल और वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक विजय विनीत ने रिजवान को इंडियाज ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड का प्रमाणपत्र प्रदान किया। सम्मान मिलने पर रिजवान ने कहा कि कला का कोई धर्म नहीं होता। कलाकार के लिए उसकी कला ही सबसे बड़ी पहचान है। इस सम्मान को पाकर वह काफी गर्व महसूस कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि अपनी कला के माध्यम से समाज में सकारात्मक संदेश और आपसी भाईचारे की भावना को आगे बढ़ाएं।