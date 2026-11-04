वाराणसी: अपना दल एस के स्थापना दिवस पर चला हर घर झंडा और नेम प्लेट अभियान
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी Published by: किशन चौबे Updated Wed, 04 Nov 2026 05:52 PM IST
सार
अपना दल (एस) के स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के निर्देश पर रोहनिया विधानसभा क्षेत्र में हर घर झंडा एवं नेम प्लेट अभियान चलाया गया। विधायक डॉ. सुनील पटेल ने कई गांवों में कार्यकर्ताओं के घरों पर पार्टी का झंडा और नेम प्लेट लगाई। उन्होंने इसे कार्यकर्ताओं के सम्मान और संगठन की एकजुटता का प्रतीक बताया।
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विस्तार
अपना दल (एस) के स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के निर्देश पर बुधवार को रोहनिया विधानसभा क्षेत्र में हर घर झंडा एवं नेम प्लेट अभियान चलाया गया। इस दौरान विधायक डॉ. सुनील पटेल ने लखमीपुर, छितौनी बांधा, कोटवा पाही, कररहिया और दरेखू समेत कई गांवों में कार्यकर्ताओं के घरों पर पार्टी का झंडा और नेम प्लेट लगाई।
सामाजिक न्याय के संकल्प को दोहराने का दिन
विधायक डॉ. सुनील पटेल ने कहा कि स्थापना दिवस सामाजिक न्याय के संकल्प को दोहराने का दिन है। पार्टी के संस्थापक डॉ. सोनेलाल पटेल ने वंचितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। पार्टी उन्हीं विचारों और सिद्धांतों को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि यह अभियान कार्यकर्ताओं के सम्मान और संगठन की एकजुटता का प्रतीक है।
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सामाजिक न्याय के संकल्प को दोहराने का दिन
विधायक डॉ. सुनील पटेल ने कहा कि स्थापना दिवस सामाजिक न्याय के संकल्प को दोहराने का दिन है। पार्टी के संस्थापक डॉ. सोनेलाल पटेल ने वंचितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। पार्टी उन्हीं विचारों और सिद्धांतों को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि यह अभियान कार्यकर्ताओं के सम्मान और संगठन की एकजुटता का प्रतीक है।
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पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे मौजूद
अभियान में प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह सोनू, प्रदेश महासचिव डॉ. उमेश पटेल, विधानसभा अध्यक्ष बसंत लाल पटेल, राजकुमार कश्यप समेत जिला और बूथ स्तर के पदाधिकारी मौजूद रहे।
अभियान में प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह सोनू, प्रदेश महासचिव डॉ. उमेश पटेल, विधानसभा अध्यक्ष बसंत लाल पटेल, राजकुमार कश्यप समेत जिला और बूथ स्तर के पदाधिकारी मौजूद रहे।