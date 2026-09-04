वाराणसी: अवैध कब्जे की शिकायत पर आयुष मंत्री नाराज, बोले- भू-माफिया पर होगी सख्त कार्रवाई

सार्वजनिक और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत पर आयुष मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र दयालु ने नाराजगी जताई। सिगरा कैंप कार्यालय में बृहस्पतिवार को जनसुनवाई के दौरान टिकरी और गोलाघाट से आई शिकायतों पर मंत्री ने अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। कहा कि गरीबों, किसानों और सार्वजनिक संपत्तियों की जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। जनसुनवाई में 85 प्रार्थना पत्र मिले, जिनमें जमीन विवाद, अवैध कब्जे, रोजगार, इलाज और सेवा से जुड़े मामले शामिल रहे।

विज्ञापन





टिकरी गांव निवासी फरियादी ने शिकायत की कि ग्राम समाज की बंजर सार्वजनिक भूमि का इस्तेमाल क्षेत्र के काश्तकार लंबे समय से करते आ रहे हैं। आरोप है कि एक व्यक्ति ने जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। शिकायत सुनने के बाद मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को जमीन मुक्त कराने के निर्देश दिए। विज्ञापन



गोलाघाट निवासी प्रदीप पांडेय ने पानी टंकी के पास सरकारी जमीन पर भू-माफिया के मिट्टी पाटकर आरसीसी की दीवार बनाने की शिकायत की। आरोप लगाया कि गंगा तट पर सार्वजनिक कुएं को भी पाटने की कोशिश की जा रही है। टिकरी गांव निवासी फरियादी ने शिकायत की कि ग्राम समाज की बंजर सार्वजनिक भूमि का इस्तेमाल क्षेत्र के काश्तकार लंबे समय से करते आ रहे हैं। आरोप है कि एक व्यक्ति ने जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। शिकायत सुनने के बाद मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को जमीन मुक्त कराने के निर्देश दिए।गोलाघाट निवासी प्रदीप पांडेय ने पानी टंकी के पास सरकारी जमीन पर भू-माफिया के मिट्टी पाटकर आरसीसी की दीवार बनाने की शिकायत की। आरोप लगाया कि गंगा तट पर सार्वजनिक कुएं को भी पाटने की कोशिश की जा रही है।

विज्ञापन