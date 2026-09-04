वाराणसी: पीएमओ को भेजी गई गंजारी स्टेडियम और रोपवे की रिपोर्ट, महीने के अंत में काशी आ सकते हैं पीएम मोदी

वाराणसी के गंजारी में बन रहे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और कैंट से गोदौलिया तक प्रस्तावित सार्वजनिक परिवहन रोपवे की प्रगति रिपोर्ट पीएमओ को भेजी जा चुकी है। इस महीने के अंतिम सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे की संभावना के बीच दोनों परियोजनाओं का उद्घाटन कराने की तैयारी है। हालांकि, प्रधानमंत्री का दौरा और कार्यक्रम अंतिम रूप से तय नहीं हुआ है। दोनों परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति और तैयारियों से संबंधित रिपोर्ट पीएमओ को भेजी जा चुकी है।

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