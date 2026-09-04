वाराणसी में सड़कें बेदखल: मलदहिया-नदेसर से कैंट तक जाम ही जाम, अतिक्रमण का कब्जा; चार बड़े अभियान बेअसर

कैंट स्टेशन के आसपास यातायात व्यवस्था को सबसे ज्यादा नुकसान बसों के बेतरतीब ठहराव से हो रहा है। कमलापति त्रिपाठी तिराहे से थोड़ी दूरी पर बने यू-टर्न पर बसें खड़ी रहती हैं। कैंट स्टेशन की ओर जाने वाले मार्ग पर सरकारी और अनुबंधित बसें एक लेन में कतार लगाकर खड़ी होती हैं। सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक इस मार्ग पर यातायात का दबाव बना रहता है। बसों के खड़े होने और सवारियां बैठाने-उतारने के दौरान स्थिति और बिगड़ जाती है।ककरमत्ता आरओबी के नीचे ऑटो और मालवाहक वाहनों की बेतरतीब पार्किंग के साथ दुकानों का कब्जा है। पीक आॅवर में वाहनों का दबाव बढ़ने पर जाम लगना आम बात है। वहीं, पांडेयपुर ओवरब्रिज के नीचे 12 से ज्यादा दुकानें सड़क को घेरे हुए हैं। इनके सामने वाहन खड़े रहने से सड़क का बड़ा हिस्सा पार्किंग में बदल गया है।