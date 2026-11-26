वाराणसी: कब्रिस्तान की बाउंड्री तोड़कर कब्जे का आरोप, एसडीएम से की शिकायत
बाबतपुर गांव में कब्रिस्तान की चहारदीवारी तोड़कर जमीन पर कब्जे की कोशिश का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने एसडीएम पिंडरा से शिकायत की है। एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों को मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
विस्तार
वाराणसी के बाबतपुर गांव में कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे के आरोप को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन से शिकायत की है। मो. रशीद और इजाजुल अली ने बृहस्पतिवार को उपजिलाधिकारी पिंडरा को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि कब्रिस्तान की पुरानी चहारदीवारी तोड़कर जमीन पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। शिकायत पर एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
0.3720 हेक्टेयर जमीन कब्रिस्तान के नाम दर्ज
शिकायतकर्ताओं के अनुसार, मौजा बाबतपुर की आराजी संख्या 521 का रकबा 0.3720 हेक्टेयर है। यह जमीन राजस्व अभिलेखों में कब्रिस्तान के नाम दर्ज है। जमीन की सुरक्षा के लिए तत्कालीन प्रशासन की ओर से चहारदीवारी भी कराई गई थी।
रात में बाउंड्री तोड़ने का आरोप
आरोप है कि 10 नवंबर की रात अशोक कुमार निवासी बीटपुर, प्रेमधर पट्टी, प्रतापगढ़ और उनके लोगों ने कब्रिस्तान की पुरानी चहारदीवारी तोड़ दी। इसके बाद वहां टिन की नई बाउंड्री लगाकर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई। ग्रामीणों का कहना है कि मामले की सूचना पुलिस को भी दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
राजस्व अभिलेखों के आधार पर जांच की मांग
शिकायतकर्ताओं ने एसडीएम से राजस्व निरीक्षक और थानाध्यक्ष बड़ागांव को मौके पर भेजकर जांच कराने की मांग की है। साथ ही सरकारी अभिलेखों के आधार पर जमीन की स्थिति स्पष्ट कर उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।