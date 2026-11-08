वाराणसी: पटाखों की दुकानों के बीच 3 मीटर की दूरी, आसपास नो स्मोकिंग जोन; 20 बिंदुओं की गाइडलाइन जारी

शिवपुर और संस्कृत विवि में 100-100 दुकानें : पटाखों की बिक्री के लिए जिले में 29 स्थान चिह्नित किए गए हैं। सबसे अधिक 100-100 दुकानों की व्यवस्था शिवपुर स्थित मिनी स्टेडियम और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान में दो-दो क्लस्टर में प्रस्तावित है। दमकल की टीम 24 घंटे अलर्ट रहेगी।



11 स्थानों पर एक-एक फायर यूनिट तैनात : 29 चिह्नित स्थलों में से 11 स्थानों पर एक-एक फायर यूनिट तैनात की जाएगी। ये फायर यूनिट भेलूपुर, चेतगंज और रामनगर फायर स्टेशनों से संबद्ध होंगी। बृज इन्क्लेव, सुरेंद्र बहादुर सिंह की खाली जमीन, अशोक वाटिका, छोटी कटिंग मेमोरियल का मैदान, मिनी स्टेडियम का मैदान और काशी विद्यापीठ का मैदान उन प्रमुख स्थलों में शामिल हैं जहां फायर यूनिट मौजूद रहेगी। नगर निगम ने प्रत्येक स्थल पर अवर अभियंताओं को भी ड्यूटी पर लगाया है। इन अभियंताओं के नाम और मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं।