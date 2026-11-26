यूपी: 28 नवंबर को वाराणसी आएंगे पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह, रोहनिया में होगा कार्यक्रम
पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह 28 नवंबर को वाराणसी के रोहनिया आएंगे। वह हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। इसके बाद होटल रेडिसन में विश्राम करेंगे और शाम सात बजे एक निजी अस्पताल में आयोजित रामचरित मानस के अखंड पाठ में शामिल होकर प्रसाद ग्रहण करेंगे।
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पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह 28 नवंबर को वाराणसी के रोहनिया आएंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, वह हेलीकॉप्टर से रोहनिया स्थित हेलीपैड पर पहुंचेंगे। यहां से होटल रेडिसन जाएंगे, जहां कुछ समय विश्राम करेंगे। इसके बाद शाम सात बजे एक निजी अस्पताल में आयोजित रामचरित मानस के अखंड पाठ में शामिल होंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे।
हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे रोहनिया
कार्यक्रम के अनुसार, पूर्व सांसद के आगमन के लिए रोहनिया में हेलीपैड निर्धारित किया गया है। यहां उतरने के बाद वह होटल रेडिसन पहुंचेंगे। कुछ समय विश्राम करने के बाद निजी अस्पताल के कार्यक्रम में शामिल होने जाएंगे।